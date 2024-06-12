تفكيك مجموعة اجرامية "خطيرة" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بأن القوات الامنية تمكنت من تفكيك مجموعة تقوم بتنفيذ عمليات السطو المسلح والاغتيالات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية القت القبض على 3 اشخاص حاولوا اغتيال احد المواطنين ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد، علما ان احدهم محكوم سابقا 4 سنوات بتهمة السطو المسلح، والآخر منتسب بوزارة الدفاع العراقية.

وأضاف أنه اثناء التحقيق معهم اعترفوا على اشخاص آخرين ينفذون عمليات قتل وسطو مسلح، وقد تم تحديد اماكنهم والقبض عليهم وهم 3 أشخاص ايضا.

وتابع المصدر بالقول ان المذكورين اعلاه يعتبرون من أخطر المجاميع لقيامهم بعمليات تسليب وسطو مسلح واغتيالات ودكات عشائرية مقابل مبالغ مالية وترويج المخدرات.

في غضون ذلك أفادت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل، بالقاء قبض على خمسة متهمين بحوزتهم قطع أثرية كانوا يرومون المتاجرة بها .

وقالت الوكالة في بيان إنه "ومن خلال تكثيفها الجهود استخبرت مفارزنا عن نية مجموعة من الاشخاص بيع قطع اثرية ثمينة".

ووفقا للبيان، فإنه على الفور تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية، و تم تشكيل فريق عمل استخباري، و بكمين محكم أُلقي القبض على خمسة متهمين بحوزتهم 12 قطعة اثرية مصنوعة من الذهب وجرة واحدة اثرية .

وأشارت الوكالة الى، تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد التي يشتبه بها اثرية، واحالة المتهمين الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء .