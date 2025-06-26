تفكيك أكثر من 60 شبكة استغلال جنسي واعتقال عشرات السحرة في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، تفكيك أكثر من 60 شبكة استغلال جنسي، واعتقال عشرات المتهمين بممارسة أعمال السحر والشعوذة في البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025.

وقال المتحدث باسم الداخلية العقيد عباس البهادلي في بيان اليوم، إن "مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وخلال النصف الأول من العام الحالي تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و 9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية و15 أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و(6) أخرى للتسول.

وأضاف أن القوات الامنية "القت القبض على 82 متهما بالسحر والشعوذة".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

وتحرم الأديان السماوية كافة والثلاثة الرئيسية منها وهي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة كما نصت على ذلك كتبهم السماوية (القران، والانجيل، والتوراة)، والنصوص الدينية، وتتوعد الساحر بأشد أنواع الوعيد، وإن مصير السحرة سيكون نار جهنم يوم القيامة لا محالة.