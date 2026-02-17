تفكيك كتيبة "سلمان الفارسي" في العراق واعتقال 10 من عناصرها

شفق نيوز- أربيل

أعلن جهاز أسايش إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تفكيك مجموعة خطيرة تابعة لتنظيم "داعش" تحمل اسم "كتيبة سلمان الفارسي الخامسة"، والمرتبطة بما يسمى بـ"ولاية كوردستان".

وذكرت المديرية العامة لعمليات الأسايش، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "تمكّنت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني العراقي، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ونتائج تحقيقات ميدانية، من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 ولغاية 9 شباط/فبراير 2026، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية في مناطق حلبجة وسيد صادق وبنجوين وكرميان، إضافة إلى محافظة ديالى".

وبحسب البيان، فإن "المخططات الإرهابية لما يسمى بكتيبة سلمان الفارسي الخامسة التابعة لما يعرف بولاية كوردستان، كانت تهدف إلى إعادة تنظيم صفوف عناصر التنظيم وتشكيل مجاميع إرهابية جديدة، وإنشاء أماكن إيواء (مضافات)، فضلاً عن نقل عناصر من دول مجاورة إلى إقليم كوردستان وجنوب العراق".

وأشار الجهاز إلى أن "العمليات أسفرت عن إصابة أحد منتسبي أسايش الإقليم بجروح أثناء تنفيذ الواجب، فضلاً عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين، وضبط 8 قطع أسلحة، ومسدس واحد، وقنبلتين يدويتين، ومواد متفجرة من نوع C4، ومنظار، وحزام ناسف".

وأكد البيان أن "الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيق وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضايا المرتبطة بهم".