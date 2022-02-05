تفكيك أكبر عصابة للسرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت العميد محمد عيسى سبتي يوم السبت تفكيك أكبر عصابة متخصصة بسرقة المحلات التجارية والدور السكنية في جميع أنحاء المحافظة.

وقدم قائد الشرطة ايجازا أوليا أمام الصحفيين، تناول فيه بعض التفاصيل التي تخص عملية القاء القبض وعن كيفية كشف تحركات العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص يقومون بكسر المحال التجارية بواسطة قاطعة قفل ( كتر ) وسرقة مبالغ مالية ذلك سرقتهم للدور السكنية.

وقال سبتي خلال المؤتمر الصحفي، إنه ثبت ان لديهم اكثر من ( 21 ) سرقة منها سرقات اخرى للمواشي والدور السكنية والدراجات النارية وان عدد المهتمين الذين تم إلقاء القبض عليهم ( 17 ) تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم .

وناشد قائد الشرطة جميع اهالي المحافظة التعاون التام مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ على جميع المشتبه بهم والحالات المريبة وحثهم على ربط كاميرات المراقبة التي تساعدنا بالتوصل إلى المتهمين والقاء القبض عليهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون .