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تفكيك "أكبر شبكة" مسلحة تنشط عملياتها الإجرامية في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-03-17T09:50:09+0000
تفكيك "أكبر شبكة" مسلحة تنشط عملياتها الإجرامية في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت اليوم الأربعاء، الايقاع بأكبر شبكة إجرامية وتفكيكها في المحافظة.

وأوضحت مديرية الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قوة من الفوج التكتيكي التابع إلى مديرية الشرطة وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة بعملية امنية، تمكن من اعتقال شبكة عصابة أفرادها" ثلاثة "من سكنة المحافظة.

وبينت أن أفراد العصابة نفذت عملياتها الإجرامية بأستخدام أسلحة نارية من خلال إستهداف عجلات الحمل القادمة الى المحافظة عبر منفذ الشيب الحدودي بعد تكليفها من قبل عصابات مجهولة مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى أن العصابة اعترفت خلال التحقيق أيضآ بقيامها بافتعال "الدكة" العشائرية بدلاً عن الأطراف المتنازعة مقابل مبالغ مالية.

ولفت إلى استكمال كافة اجراءات التحقيق معهم تمهيداً لعرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل، وفقا للبيان.

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