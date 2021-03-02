تفكيك "أكبر" شبكة مخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بان قوة أمنية أطاحت بـ"أكبر" شبكة للمخدرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية اطاحت بأكبر شبكة لتجارة المخدرات في عملية أمنية خاطفة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "أفراد الشبكة الذين تم اعتقالهم بلغ عددهم 5 أشخاص".

وبين المصدر، أن "قوات الأمن عثرت بحوزة المتهمين على 2 كيلوغرام من مادة الكريستال، فضلا 2000 قرص مخدر وكمية كبيرة من أدوات التعاطي لمادة الكريستال".

وأضاف، انه "تم اقتياد المتهمين إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".