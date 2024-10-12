تفكيك عصابة وضبط أسلحة ومخدرات بعد مواجهات مسلحة في البصرة

شفق نيوز/ افاد معاون محافظ البصرة، ماهر العامري، مساء السبت، بوقوع اشتباك مسلح بين جيران في منطقة القبلة وسط المدينة مما دفع القوات الأمنية للتوجه إلى موقع الحادث للتدخل وفرض الأمن.

وأوضح العامري في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية، فور وصولها إلى المكان، تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد الأطراف، ليتضح لاحقًا أنهم أفراد عصابة كبيرة يتخذون من أحد المنازل المتجاوزة وكرًا لهم. وأضاف أن الاشتباك أدى إلى إصابة أحد أفراد القوات الأمنية بجروح طفيفة، بينما تمكن أفراد العصابة من الفرار إلى وجهة غير معروفة.

وأشار إلى أنه تم إصدار قرار حكومي عاجل بإزالة المنزل المتجاوز، وتمت العملية بنجاح. وخلال عملية التفتيش، عثرت القوات الأمنية على ثلاث دراجات نارية وأسلحة نارية وسكاكين، إضافة إلى مواد مخدرة، تم ضبطها ومصادرتها.