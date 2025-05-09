تفكيك عصابة واعتقال مطلوبين بالخطف والسرقة في محافظتين

شفق نيوز/ اعتقلت القوات الأمنية، يوم الجمعة، مطلوبين بعمليات الخطف والسرقة في محافظتي صلاح الدين والديوانية.

وقال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة الإجرام في شرطة تكريت نفذ عمليات أمنية واسعة، أسفرت عن اعتقال 25 مطلوباً وفق أوامر قبض قانونية صادرة من الجهات القضائية"، مبيناً أن "من بين المعتقلين متهم متورط في قضايا خطف".

وأكد المصدر أن "العمليات استهدفت متهمين مطلوبين بجرائم تتعلق بالخطف والسرقة، وقد جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من القيادات الأمنية"، موضحا ان "المعتقلين تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لعرضهم على القضاء".

وعلى صعيد ذي صلة، أفادت شرطة الديوانية، بتفكيك عصابة اقدمت على سرقة مصوغات ذهبية في المحافظة.

وذكر بيان للشرطة ورد للوكالة، أنه "فور تعرض أحد محال بيع المخشلات الذهبية للسرقة في قضاء الحمزة الشرقي، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسته يتكون من خلية الصقور الاستخبارية وقسم مكافحة الإجرام، واستخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية، وقسم الأدلة الجنائية في الديوانية وقسم شرطة الحمزة لمعرفة الفاعلين".

واضاف انه "بعد جهد فني ونوعي كبير لتعقب الجناة تمكن فريق العمل المشترك من القبض على 5 متهمين أحدهم من الديوانية والبقية من المحافظات المجاورة، واستمرت عملية القبض 15 ساعة بدون توقف".