تفكيك عصابة نفذت عمليات سطو مسلح على منازل في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأحد، تفكيك عصابة نفذت عمليات سطو مسلح على منازل في العاصمة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الأعظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتسليب مكونة من ثلاثة متهمين يستقلون عجلة نوع تنكر يقومون بالتجوال صباحاً ويطرقون أبواب المنازل بحجة بيع مادة النفط من خلال إغراء المواطنين بسعر زهيد لكي يتمكنوا من دخول الدار وتهديد العوائل بالسلاح وتسليب ممتلكاتهم وسرقة ما في الدار من أموال ومصوغات ذهبية".

وأشار البيان الى "تدوين أقوال المتهمين واعترافهم بقيامهم بسرقة وتسليب عدد من الدور السكنية بالأسلوب نفسه في مناطق صليخ وسبع أبكار ومناطق أخرى من العاصمة بغداد"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".