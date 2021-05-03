تفكيك عصابة نسائية تروج العملة المزيفة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بالإطاحة بعصابة نساء تتاجر بالعملة المزيفة شرقي المحافظة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على مروج للمخدرات وضبط بحوزته كمية كبيرة منها في البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني وسوات ومركز شرطة قضاء الفهود، تمكنت من تفكيك عصابة نسائية مكونة من امرأتين تتاجران بالعملة المزيفة، وهما متهمان رئيسيتان بالعديد من عمليات ترويج هذه العملة جنوبي وشرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "أمر القبض استند لأوامر قضائية وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، مبينا أن "المتهمتين تم نقلهما إلى مركز أمني خاص لاستكمال الإجراءات التحقيقية معهما".

من جانب آخر، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن القاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود بكمين محكم بالتعاون مع احد المواطنين عبر الاتصال بالخط الساخن (178).

وبينت أنه تم ضبط 12 ألف حبة مخدرة نوع (كبتاغون) وسلاح غير مرخص بحوزته، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات.