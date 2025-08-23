بغداد .. تفكيك عصابة لـ"الإبتزاز والتهديد" واعتقال تجار مخدرات قتلوا شخصا رميا بالرصاص

شفق نيوز - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، القاء القبض على عصابة متخصصة بقضايا "الإبتزاز والتهديد" في منطقة الغزالية غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه بعد ورود معلومات من إحدى المواطنات وتعرضها إلى عملية ابتزاز إلكتروني، وتهديد بواسطة السلاح ضمن منطقة الغزالية، على الفور شرعت قوة مشتركة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزتي من (نجدة الخضراء، مركز شرطة الغزالية) والتوجه لمكان الحادث وجمع المعلومات وإجراء عملية مداهمة وتفتيش".

ووفقا للبيان، فإن العملية، أسفرت عن إلقاء القبض على عصابة متخصصة بجرائم الابتزاز مكونة من اربعة متهمين ضبط بحوزتهم (3 مسدسات، بندقية كلاشنكوف، عجلة بيكب نوع ميتسوبيشي).

وتابع البيان، أنه، تمت إحالة الملقى القبض عليهم، والأسلحة المضبوطة الى الجهات المتخصصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

في غضون ذلك تمكنت مفارز مركز شرطة الشعب وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى من القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في مشاجرة واطلاق نار أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، ضمن منطقة الشعب في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه خلال تفتيش منازل المتهمين تم ضبط أسلحة متنوعة تشمل على: بندقية كلاشنكوف، ومسدسات عدد (2) أحدهما سلاح الجريمة، و رمانة يدوية، ومادة متفجرة محلية الصنع، كمية من المخدرات (الكريستال) وأدوات تعاطي وموازين إلكترونية، ما كشف تورطهم في تجارة المخدرات.

وبحسب الوزارة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإيداعهم التوقيف لإكمال التحقيقات.