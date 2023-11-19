تفكيك عصابة متخصصة بسرقة عجلات الأشخاص التي يتركونها قيد التشغيل في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الرصافة لمكافحة سرقة السيارات، يوم الأحد، أن مفارزها تمكنت من تفكيك عصابة متكونة من خمسة متهمين لقيامهم بعدة عمليات سرقة لعجلات المواطنين التي يتركونها قيد التشغيل و يترجلون منها لغرض التبضع.

وأوضحت المديرية في بيان عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز عن وجود حادث سرقة عجلة نوع "لاندكروزر" ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث، ومتابعة خط سير العجلة، والتنسيق مع القسم الفني.

وأضاف البيان أنه بعد جهد كبير ومميز اثمر بالتوصل الى العجلة وضبطها والقبض على السارق في محافظة كركوك اثناء توجه المتهم الى المحافظات الشمالية لغرض بيعها، ولدى التعمق بالتحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بخمس عمليات سرقة للعجلات بالاشتراك مع أربعة متهمين آخرين، حيث تم أخذ الموافقات الأصولية وتنفيذ أمر القبض بحقهم، وضبط بحوزتهم عجلة نوع "برادو".

ووفقا للبيان فإن أقوال المتهمين دونت بالاعتراف بخمسة حوادث سرقة، مشيرا إلى أنه تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق احكام المادة 442 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل.