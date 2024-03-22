بينهم امرأة .. تفكيك عصابة للاتجار بالبشر اقدم أفرادها على بيع طفل جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، بتفكيك عصابة للاتجار بالبشر والأعضاء البشرية اقدم أفرادها على بيع طفل جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة من افواج طوارئ بغداد بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للاتجار بالبشر والأعضاء البشرية مكونة من ثلاثة أشخاص بينهم "امرأة" اقدموا على بيع طفل في منطقة الدورة بجانب الكرخ، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ورصد تحركاتهم وبمتابعة حثيثة تبعها كمين محكم نصب لهم عند مدخل "المراعي" تم اعتقالهم جميعاً وبالجرم المشهود بجانب الكرخ.

وأضاف البيان أنه تم تسليم المتهمين والطفل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.