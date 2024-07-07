تفكيك عصابة للخطف وتحرير مختطف وفتاة مختطفة في عمليتين ببغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، بتفكيك عصابة "للخطف" وتحرير مختطف في منطقة "حي المنتظر" شرقي العاصمة.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حادثة خطف ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن/القيادة والانتقال الى المكان المحدد".

ووفقا للبيان، فإنه "بعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات الاولية ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم كشف موقع الجناة، و بكمين محكم نصب لهم تم اعتقال جميع أفراد العصابة و المكونة من اربعة اشخاص، وتحرير المختطف وذلك في منطقة "حي المنتظر" بجانب الرصافة، وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي حادث آخر مماثل أعلنت الشرطة الاتحادية في بيان، أن قطعات الفرقة الأولى التابعة لها و بإسناد الجهد الاستخباري تمكّنت من إلقاء القبض على متهم قام باختطاف فتاة ووضعها في بيت في منطقة النهروان ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني اللواء الثاني شرطة اتحادية.

وأضاف البيان، أنه تم تحرير المخطوفة وتسليم المتهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه .