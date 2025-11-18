تفكيك عصابة للاحتيال في بغداد واعتقال تاجر مخدرات دولي بالتنسيق مع إيران

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بتفكيك عصابة للنصب والاحتيال بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة في منطقة وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية ومن خلال نصب كمين محكم في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من شخصين تقوم بالنصب والاحتيال".

ولفت إلى أن "إلقاء القبض تم بالجرم المشهود، حيث كان بحوزة المتهمين مبلغ مالي مزيف قدره 50 ألف دولار مما يعرف بالطباعة الليبية".

من جانبه كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن اعتقال تاجر دولي متورّط بإدخال أكثر من 100 كيلوغرام من الكريستال إلى العراق، مبيناً أن اعتقاله تم بالتنسيق العالي مع الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الأمن الوطني نجحت في تنفيذ عملية استخبارية نوعية أسفرت عن الإطاحة بأحد أبرز التجار الدوليين المتورطين بإدخال كميات كبيرة من مادة الكريستال المخدرة تجاوزت 100 كيلوغرام إلى البلاد".

وبين أن "العملية جاءت بناءً على اعترافات دقيقة أدلى بها متهمون موقوفون وفق أحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي كشفت هوية التاجر الدولي (م.ن.ج)، الذي أكد المتهمون أن الكميات المضبوطة بحوزتهم تعود له ضمن شبكة تهريب واسعة تستهدف المجتمع العراقي".

وتابع الجهاز: "بناءً على تلك الاعترافات، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة مذكرة قبض بحق المتهم، لتباشر مفارز الجهاز جهودًا استخبارية مكثفة لرصد تحركاته وتعقب خطواته. وتمكنت فرقنا من تحديد موقعه داخل إحدى دول الجوار، وبتنسيق أمني عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انتقل فريق مختص من الجهاز إلى منفذ الشلامجة الدولي حيث جرى تسليم المتهم أصوليًا وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وأشار إلى أنه "فور وصوله إلى بغداد، عُرض المتهم أمام القاضي المختص بقضايا الجهاز، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (27)، لتباشر فرق التحقيق أعمالها فورًا، حيث اعترف بممارسة تجارة المواد المخدرة وتهريبها بطرق متعددة، ومسؤوليته عن إدخال ما يزيد على 100 كيلوغرام من مادة الكريستال الخطرة إلى البلاد، من بينها 16 كيلوغرامًا ضُبطت مسبقًا بحوزة عناصر شبكته".