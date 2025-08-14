تفكيك عصابة لسرقة الهواتف النقالة من الزائرين على طريق "ياحسين" بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أفادت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، بتفكيك عصابة يقوم أفرادها بسرقة الهواتف النقالة من الزائرين على طريق "ياحسين"

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن قوة من استخبارات اللواء 12 التابع لقيادة عمليات حزام بغداد في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص على طريق "يا حسين" تورطوا بسرقة الهواتف من المواكب والحسينيات وبيعها لشراء المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن العصابة استغلت أجواء الزيارة الأربعينية لتشويه سمعة الشعائر الحسينية، وفقا للبيان.

كما وذكرت الهيئة في بيانها أنه جرى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المتخصصة في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي، وفق الإجراءات القانونية وبوصل تسلم رسمي.

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.