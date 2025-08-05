تفكيك عصابة لسرقة الحقائب والهواتف النقالة من النساء في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بتفكيك عصابة متخصصة بسرقة الحقائب والهواتف النقالة للنساء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية ومن خلال تقديم بلاغ من احدى النساء افادت بسرقة حقيبتها ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد نصبت كميناً وفق المعلومات المدلى بها.

وأوضح المصدر، أن القوة الأمنية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة أشخاص يؤلفون عصابة متخصصة بسرقة الحقائب، والهواتف النقالة من النساء.