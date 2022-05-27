تفكيك عصابة كبيرة للجريمة المنظمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ ألقت قيادة قيادة عمليات محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الجمعة، القبض على 18 متهماً بجرائم الخطف والتسليب والابتزاز.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات البصرة صفعة جديدة لعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، بعد ان تمكنت وبجهد استخباري نوعي وعملية تميزت بالدقة والمهنية العالية في أداء الواجب، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 18 متهماً يستقلون 3 عجلات في منطقة الشعيبة البعض منهم كانوا بحوزتهم اسلحة مختلفة ويرتدون الدروع وبحوزتهم أيضاً أجهزة اتصال".

وأضافت، "بعد هذه العملية النوعية تعرف بعض المواطنين عليهم وطلب عدد منهم الشكوى ضد هؤلاء الملقى القبض عليهم بجرائم خطف وتسليب وابتزاز، إذ تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق في الوقت الحالي بقضية خطف".