بعملية نوعية .. تفكيك عصابة كبيرة تتاجر بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن تمكن مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان من القاء القبض على عصابة مكونة من (4) أفراد تقوم بتجارة وترويج المخدرات داخل مركز المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات استخبارية حول وجود عصابة مختصة بتجارة المخدرات يسكن افرادها في مدينة العمارة مؤلفة من ( اربعة اشخاص) تم اخذ موافقة قاضي التحقيق المختص وعلى وجه السرعة تم تشكيل فريق عمل بامرة العميد الحقوقي رحيم علي خلف مدير شؤون المخدرات ومفارز من فوج ميسان التكتيكي وباشراف السيد قائد شرطة محافظة ميسان، مشيرا مداهمة محل سكناهم في مناطق متفرقة من مدينة العمارة وهي ( منطقة الف دار و منطقة ابو رمانة و منطقة حي العسكري و منطقة القادسية ).

وأضاف البيان أن المفارز تمكنت من القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم ( كيس كبير الحجم بداخلة مادة الكرستال المخدرة تقدر بحوالي ٦٥٠ غراما ) وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات عدد ١٩٤ انبوبة وميزان الكتروني يستخدم لوزن المواد المخدرة عند البيع ) وكذلك ضبط بنادق كلاشنكوف عدد ( ٢ ) و مسدس عدد ( ١ ) و ودراجة نارية عدد ( ١ ).

ووفقا للبيان فإنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ مخدرات.