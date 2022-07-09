سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعملية نوعية .. تفكيك عصابة كبيرة تتاجر بالمخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-09T17:54:48+0000
بعملية نوعية .. تفكيك عصابة كبيرة تتاجر بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن تمكن مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان من القاء القبض على عصابة مكونة من (4) أفراد تقوم بتجارة وترويج المخدرات داخل مركز المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات استخبارية حول وجود عصابة مختصة بتجارة المخدرات يسكن افرادها في مدينة العمارة مؤلفة من ( اربعة اشخاص) تم اخذ موافقة قاضي التحقيق المختص وعلى وجه السرعة تم تشكيل فريق عمل بامرة العميد الحقوقي رحيم علي خلف مدير شؤون المخدرات ومفارز من فوج ميسان التكتيكي وباشراف السيد قائد شرطة محافظة ميسان، مشيرا مداهمة محل سكناهم في مناطق متفرقة من مدينة العمارة وهي ( منطقة الف دار و منطقة ابو رمانة و منطقة حي العسكري و منطقة القادسية ).

وأضاف البيان أن المفارز تمكنت من القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم ( كيس كبير الحجم بداخلة مادة الكرستال المخدرة تقدر بحوالي ٦٥٠ غراما ) وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات عدد ١٩٤ انبوبة وميزان الكتروني يستخدم لوزن المواد المخدرة عند البيع ) وكذلك ضبط بنادق كلاشنكوف عدد ( ٢ ) و مسدس عدد ( ١ ) و ودراجة نارية عدد ( ١ ).

ووفقا للبيان فإنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ مخدرات.

related

تسللوا من دولة مجاورة .. العراق يعتقل 14 آسيوياً بحوزتهم كميات "كبيرة" من المخدرات

Date: 2022-02-13 09:45:15
تسللوا من دولة مجاورة .. العراق يعتقل 14 آسيوياً بحوزتهم كميات "كبيرة" من المخدرات

اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في ميسان

Date: 2022-02-05 16:34:11
اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في ميسان

انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-12-14 08:24:56
انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

مسلحون بزي عسكري يخلون سبيل تاجر مخدرات بالقوة جنوبي العراق

Date: 2021-03-15 10:35:11
مسلحون بزي عسكري يخلون سبيل تاجر مخدرات بالقوة جنوبي العراق

بعد مطاردة مسلحة .. القبض على رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

Date: 2021-07-07 05:05:30
بعد مطاردة مسلحة .. القبض على رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

ضبط مواد كبيرة من المخدرات اثر مداهمة جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-05-25 06:11:34
ضبط مواد كبيرة من المخدرات اثر مداهمة جنوبي العراق.. صور

ضبط أكثر من 17 كغم من المخدرات جنوب ميسان

Date: 2021-06-23 11:50:22
ضبط أكثر من 17 كغم من المخدرات جنوب ميسان

القبض على عصابة سطو واغتيالات واستهداف للقوات الامنية في كركوك

Date: 2019-10-22 16:20:00
القبض على عصابة سطو واغتيالات واستهداف للقوات الامنية في كركوك