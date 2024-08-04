تفكيك عصابة قامت بتزييف عقارات وأراضٍ في بغداد تُقدر بمليارات الدولارات

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بتفكيك عصابة منظمة قامت بتزييف سندات عقارات وقطع أراض في جانب الكرخ من العاصمة بغداد تُقدر قيمتها المالية بمليارات الدولارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه ضمن منطقة شقق السيدية تم إلقاء القبض على أحد المتهمين مطلوب وفق المادة 289/298 والمطلوب الى مركز شرطة بغداد الجديدة.

وأوضح المصدر، أن هذا المطلوب قام بتزييف سندات عقارات وأراض ضمن قاطع الكرخ تقدر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أن هذا المتهم معه عصابة منظمة يتم التوصل إليها من خلال التحقيقات متخصصة بعمليات التزييف.

ووفقا للمصدر، فإن المتهم و بكمين محكم ومن خلال المعلومات تم إلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف.