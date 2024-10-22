تفكيك عصابة سطو متخصصة بقلع قاصات الأموال في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، بتفكيك عصابة سرقة منازل متورطة بسرقة مواد منزلية وقلع قاصة للأموال في شمال المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قسم الجرائم بمركز شرطة آزادي، بقيادة شرطة كركوك، تمكن من اعتقال شبكة مؤلفة من ثلاثة سراق متورطين بعمليات سرقة المنازل ضمن حي ازادي شمال كركوك.

وبين، أن القوة تمكنت من خلال كمين محكم، من اعتقال الأشخاص الثلاثة ومعهم المسروقات، والتي تضمنت قاصة تم قلعها من الجدار مع الأموال الموجودة بداخلها.

وأضاف المصدر، أن القوة التي اعتقلت أفراد العصابة تمكنت من مصادرة الأموال التي كانت بحوزتهم، واعترفوا بسرقتهم عددًا من المنازل والسطو عليها.