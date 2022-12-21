تفكيك عصابة سرقت 50 جهاز "آيفون" في الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتفكيك عصابة متخصصة بعمليات سرقة السيارات وأجهزة الموبايل، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العصابة التي فككتها مكافحة إجرام نينوى، شعبة سرق السيارات، في أيسر الموصل، كانت تسرق كل شيء يتاح أمامها وتعمل بتنظيم كبير وتخطيط للهروب من الكاميرات وأنظمة المراقبة".

وأضاف المصدر، أن "آخر عملية للعصابة، كانت الاعتداء على عامل صيانة في محل لبيع الهاتف المحمول، وسرقة أكثر من 50 جهازا نوع (آيفون)، بعد ضرب العامل على رأسه بآلات حادة".

وأشار المصدر، إلى أنه "بعد متابعة لثلاثة أيام متواصلة، تم إلقاء القبض على أفراد العصابة رغم مراوغتهم في الهرب من كاميرات المراقبة وارتداء القبعات والكمامات لإخفاء وجوههم".