تفكيك عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية والمديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أفراد عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر وخمسة متهمين آخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع مكافحة الاتجار بالبشر و حسب معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من 6 متهمين متخصصة بالاتجار بالبشر في شارع السعدون (وسط بغداد)، ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.

كما استطاعت مفارز مديرية الاستخبارات والامن وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة الكرادة وضبط بحوزته حبوب ومادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي ودراجات نارية تستخدم في عملية التوزيع.

وفي السياق ذاته القت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى وبالتنسيق مع شؤون المخدرات القبض على (4) من تجار المواد المخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة ، والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات.