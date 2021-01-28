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تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

Category: أمـن

Date: 2021-01-28T15:44:57+0000
تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

شفق نيوز/ فككت القوات الأمنية بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، عبوة ناسفة داخل منزل أحد مواطني المحافظة، فيما تعرض منزل موظف حكومي في محافظة البصرة إلى استهداف بقنبلة.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار داهمت منزل أحد المطلوبين للقضاء بجريمة قتل".

وبين، أن "المتهم ينتمي لإحدى الفصائل المسلحة في المحافظة"، لافتا إلى أنه "أثناء عملية التفتيش داخل المنزل عثر على عبوة ناسفة تم تفكيكها من قبل الجهد العسكري الفني ضمن القوة الأمنية".

وإلى البصرة؛ حيث تمكنت قوة من مكافحة المتفجرات تفكك قنبلة يدوية.

وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن القنبلة رماها مجهولون داخل حديقة منزل موظف حكومي في منطقة الجمهورية، مشيرا إلى أن تم تفكيك القنبلة دون وقوع إصابات.

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