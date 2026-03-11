تفكيك صواريخ كانت معدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بإحباط القوات الأمنية العراقية عملية لاستهداف قاعدة بلد الجوية بعدد من الصواريخ، وذلك بعد يوم من محاولة استهدافها بطائرة مسيّرة.

وبحسب ما أبلغ به المصدر وكالة شفق نيوز، فإن الصواريخ كانت منصوبة في مساحات زراعية على الحدود الإدارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، لكن القوات الامنية عثرت عليها وفككتها.

وكان مصدر أمني، أفاد لوكالة شفق نيوز، مساء أمس الثلاثاء، بسقوط مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

بدورها أكدت وزارة الدفاع الاتحادية، أمس الثلاثاء، أن قاعدة الشهيد محمد علاء (قاعدة بلد)، هي عراقية وفيها أسراب من الطائرات، فيما توعدت بالتصدي لمستهدفيها.

وتعد قاعدة بلد الجوية، المعروفة سابقاً باسم قاعدة البكر، من أهم القواعد العسكرية في العراق، إذ تضم أسراباً من الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، بينها طائرات F-16 Fighting Falcon، فضلاً عن مرافق تدريب وصيانة عسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "المقاومة الاسلامية العراقية"، إنها تمكنت من قتل 13 أميركياً وجرح العشرات من بينهم إصابات "بالغة" في حصيلة تنفيذ 291 عملية عسكرية خلال 12 يوماً، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع القائم في المنطقة.

هذا ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز، الحصول على رد فوري من الجانب الأميركي على تلك المزاعم.

وذكرت "المقاومة" في بيان، أنها نفذت 31 عملية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.