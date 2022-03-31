تفكيك صواريخ بالجنوب وإعتقال 11 متهماً بينهم سبعة "إرهابيين" في ثلاثة محافظات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، اعتقال 11 متهماً بينهم سبعة مطلوبين بتهم إرهابية في عمليات أمنية منفصلة نفذتها قطعاتهم في 3 محافظات، فيما فككت فرق الدفاع المدني 11 صاروخاً تابعاً للجيش العراقي السابق، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتي ديالى وصلاح الدين".

وأضافت الوزارة إن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دامت لعدة ايام قطفت ثمارها بالقصاص من ثلاثة منهم بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين والرابع في محافظة ديالى، فيما تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وتعزيزاً للأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، نفذت قطعات عمليات بغداد مسندة بجهد استخباري مميز ومعلومات دقيقة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة العمليات استباقية تعرضية في عموم قواطع المسؤولية".

وأضافت القيادة أن "هذه العمليات نتج عنها، إلقاء القبض على (٧) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاث متهمين وفق المادة ٤/١ ارهاب، ومتاجرة بالأعضاء البشرية، ومتهم اخر بانتحال صفة ضابط ومزور"، مبينة ان العمليات" جاءت بعد إجراء عدد من الممارسات الامنية التي تمثلت بعمليات البحث والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص ونصب السيطرات المفاجئة في مختلف قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة، وتم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الحهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

بدوره قال مصدر أمني بمحافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز إن "أعمال حفريات بأحد مشاريع ناحية المنار التابعة لقضاء الجبايش، بمحافظة ذي قار، إنتهت بالعثور على 9 صواريخ مدفع عيار 57 تالفة من مخلفات الجيش السابق قبل عام 2003".

وأضاف المصدر، أن "فريقاً من الدفاع المدني طوق مكان الصواريخ وقام برفعها دون أي أضرار تذكر".