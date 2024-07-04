تفكيك شبكتين متخصصتين بتجارة المخدرات في الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، القبض على شبكتين متخصصتين بتجارة المخدرات في الديوانية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على شبكتين مختصتين بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة الديوانية، وذلك بفضل الجهد الاستخباري الفعّال والمعلومات الدقيقة التي تم جمعها.

وأوضح العميد ميري، أن "العمليتين المنفصلتين أسفرتا عن ضبط أكثر من نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاطي المخدرات، فضلاً عن مجموعة من الأسلحة التي تضمنت ثلاث بنادق وقاذفة RPG-7 وصاروخًا، إلى جانب ست رمانات يدوية ومسدس."

وأضاف ميري: "تمت عملية القبض تحت إشراف مديرية مخدرات الديوانية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لاستكمال أوراقهم التحقيقية."

وأشار إلى أن "هذه العمليات تأتي في إطار جهود المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لمكافحة تجارة المخدرات وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع."

وأكد العميد ميري أن "الجهود مستمرة لملاحقة جميع العناصر المتورطة في جرائم المخدرات، وأن الوزارة ماضية في تطبيق القوانين بحزم لمكافحة هذه الآفة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين."