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تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد واعتقال تاجرين كبار جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-30T17:13:04+0000
تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد واعتقال تاجرين كبار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ⁧العاصمة بغداد⁩، في وقت ألقى فيه جهاز مكافحة الإرهاب، القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة في محافظة المثنى جنوبي العراق.  

وقال جهاز الامن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شبكتي تجارة المخدرات تتكون من 10 شخصيات يحملون الجنسية العراقية والعربية".

واضاف أن "قواتنا ضبطت مستودعاً كبيرًا لتجار المخدرات يقع جنوب غربي بغداد بداخله 6 ملايين و200 حبة مخدرة وهو ما يقدر بطن من السموم المخدرة".

بدوره قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وباشرافٍ مباشر من رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذَ جهاز مكافحة الارهاب واجباً لالقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة المثنى، حيثُ تم القبض عليهما وضبط الآلاف من الحبوب المخدرة مع اسلحة واعتدة مختلفة بالاضافة الى مبالغ مالية كبيرة بالعملتين العراقية والأجنبية".

واكد أن "تجفيف منابع الارهاب واستئصال جذوره من أهم المهام التي يضطلعُ بها جهازُ مكافحةِ الارهاب فضلًا عن حفظ أمن المواطن من مختلف التهديدات التي تطاله".

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