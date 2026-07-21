تفكيك شبكتين إجراميتين لتجارة الأطفال في بغداد والمحافظات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، تمكن مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من تفكيك شبكتين إجراميتين خطيرتين تنشطان في جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم بطرق غير مشروعة داخل بغداد وعدد من المحافظات.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة، استناداً إلى معلومات موثقة وموافقات قضائية أصولية، وأسفرت عن إلقاء القبض على أفراد الشبكتين، وتحرير الأطفال الضحايا، وتأمين الحماية والرعاية اللازمة لهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.

وأكدت المديرية أن جميع المتهمين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تتواصل الجهود الأمنية والاستخبارية لتعقب كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو المساس بكرامتهم وحقوقهم، فضلاً عن تجفيف منابع هذه الجرائم بشكل كامل.