تفكيك شبكتين تتاجران بالمخدرات في السليمانية ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأحد، تفكيك عصابة مؤلفة من ستة أفراد بتهمة التعاطي والمتاجرة في المواد المخدرة وكذلك تنفيذ عمليات سرقة.

وقالت المديرية في بيان، انه عند تنفيذ قرار القاضي بالقاء القبض على شخصين بتهمة تنفيذ السرقة راقبتهما مفارز قسم شرطة مكافحة الجريمة في السليمانية وتبين أن المتهمين مع متهمين آخرين يشكلون عصابة للسرقة وللتعاطي والمتاجرة بالمخدرات، مشيرا إلى القاء القبض على المتهمين كافة وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وقطعتي سلاح نوع مسدس.

وأوضح ان المتهمين ستة أشخاص وهم: (ه،س،ر) مواليد 2000، (أ،ر،ح) مواليد 1993، (ر،س،ر ) مواليد العام 1991، (چ،غ،ع) مواليد العام 2000، (چ،أ،ك) مواليد (1998)، (ح،ع، م) مواليد 2001.

وقد ألقي القبض عليهم بقرار من القاضي واعترفوا بعدة جرائم سرقة في حدود محافظة السليمانية، ولا تزال التحقيقات جارية معهم، وفقا للبيان.

في غضون ذلك أفاد جهاز الأمن الوطني في بيان اليوم، بأن مفارزه في محافظة بابل بعد التنسيق مع مديرية أمن نينوى وبجهد استخباري واستحصال للموافقات القضائية تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات مكونة من (3) أفراد في محافظة نينوى من خلال استدراجهم بكمين محكم إلى مدينة الحلة، حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من(400) ألف حبة مخدرة.

وأوضح البيان انه بعد التحقيق مع أفراد الشبكة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الحبوب المخدرة في مختلف محافظات الوسط والجنوب، مشيرا إلى أنه قد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.