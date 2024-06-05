تفكيك شبكة "مهمة وخطيرة" للاتجار بالمخدرات في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتفكيك شبكة "مهمة وخطيرة" للاتجار بالمخدرات في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك والفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة المحافظة، و بعملية أمنية وبناء على معلومات وقرارات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على شبكة مهمة من تجار ومروجي المواد المخدرة".

وأوضح المصدر، أن الشبكة تتكون من "11 متهماً وضبط كيلو غرام واحد من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم"، مشيرا إلى أنه "تم عرض المتهمين للقضاء من أجل نيل جزائهم العادل".