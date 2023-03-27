شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، تفكيك شبكة للمخدرات في محافظة ذي قار.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تتمكن من تفكيك شبكة مخدرات في ذي قار، وذلك بكمين محكم وبمتابعة استخبارية دقيقة

وأضاف البيان؛ ان "الشبكة مكونة من ثلاثة عناصر يقومون بالترويج والمتاجرة للمواد المخدرة حيث تم تنفيذ واجب القبض عليهم بعد استدراجهم لمركز قضاء الناصرية وبحوزتهم (3650) حبة مخدرة نوع كبتاجون وادوات تعاطي كانوا يحاولون بيعها داخل المحافظة، تم اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".