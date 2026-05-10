تفكيك شبكة مخدرات في النجف واعتقال "عراب" ديالى (فيديو)

شفق نيوز- النجف/ ديالى

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، الإطاحة شبكة لتجارة المخدرات وضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة في محافظة النجف، وكذلك القبض على متهم ملقب بـ(العراب) في محافظة ديالى.

وعن تفاصيل الإطاحة بشبكة المخدرات، ذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في النجف تمكنت من إلقاء القبض على شبكة مكوّنة من سبعة متهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم".

وبحسب المديرية، فقد "جرى تنفيذ العملية بعد متابعة وتحري مكثف، أسفرت عن الإطاحة بالمتهمين وضبط المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام القانون، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

وفي ديالى، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على عدد من الطلبة قرب إحدى المدارس في بعقوبة، باشرت مفارز قسم شرطة بعقوبة/ مركز الشرقي فوراً بمتابعة الحادث".

وأضافت: "ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة وإجراء التحريات الدقيقة، تم تحديد هوية المتهم الرئيسي الملقب بـ(العراب) وإلقاء القبض عليه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".