تفكيك شبكة مخدرات دولية في ميسان (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة إجرامية دولية مكوّنة من ثلاثة متهمين من جنسيات أجنبية متخصصة بتهريب ونقل مادة "الكريستال" المخدرة إلى داخل العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية التي نفذتها مديرية شؤون مخدرات ميسان جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر الشبكة، أسفرت عن الإطاحة بهم بالجرم المشهود، حيث ضُبط بحوزتهم كيلوغراماً واحداً من مادة الكريستال المخدرة".

وأكدت المديرية، أن أجهزتها الاستخبارية والميدانية ماضية في تعقب المتاجرين بالسموم المخدرة داخل البلاد وخارجها، بدعم كبير من القضاء العراقي العادل، مشيرة إلى عدم السماح لأي جهة إجرامية تتخذ من العراق ممراً أو ساحة لنشاطاتها الإجرامية.