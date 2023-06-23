تفكيك شبكة مختصة بالخطف في ذي قار

شفق نيوز/ اعلن مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية في المحافظة تمكنت تفكيك شبكة مختصة بعمليات الخطف في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " المحافظة سجلت خلال الأيام السبعة الماضية عمليتي خطف، أحدهما لنجل رجل أعمال كبير في ذي قار"، لافتا إلى أن "فريقاً امنياً مختصاً تم تشكيله للتحقيق بحادثتي الخطف".

وأضاف المصدر، أن "الفريق توصل لنتائج كبيرة خلال 3 أيام من تشكيله، انتهت اليوم باعتقال أحد أفراد العصابة التي نفذت عمليتي الخطف في مدينة الناصرية، فيما تواصل ملاحقة عناصرها البقية لتفكيك الشبكة بالكامل".

واشار المصدر، ان "الشخص المعتقل اعترف بارتكابه عدة جرائم خطف مع أفراد عصابته في مدينة الناصرية، آخرها عمليتي الخطف اللتان حصلتا خلال الأيام السبعة الماضية، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق، لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".