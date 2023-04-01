شفق نيوز/ تمكنت قوات الحدود، من تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية من خلال القبض على أفرادها، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من تفكيك شبكة لنقل المتسللين والعمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية من خلال إحكام قبضتها على ثلاثة متهمين أجانب وآخر عراقي الجنسية، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية مزورة.

ووفقا للبيان فقد تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.