تفكيك شبكة لممارسة "الدعارة" وإغواء النساء بعد استدراجهن في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بالبشر وممارسة البغاء بعد اغواء النساء واستدراجهن وذلك في محافظة النجف، مشيراً إلى أن هذه الشبكة تتألف من: سمسار، وأربع نساء.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن معلومات استخبارية تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بجلب النساء في داره الواقعة بمنطقة حي النداء في النجف، واستغلالهن في اعمال السمسرة والبغاء في نفس الدار.

وأضاف أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص، وبعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي تحقيق الجريمة المنظمة في النجف تم الانتقال الى مكان الحادث ونصب كمين محكم والقبض بالجرم المشهود على المتهمين كل من: (السمسار) تولد 1976 ، والمتهمات، تولد ( 2004 ) تسكن محافظة بابل حي الرسالة، والمتهمة تولد 2006 تسكن قضاء الكوفة، والمتهمة تولد 2003 تسكن حي الميلاد في النجف، والمتهمة تولد 1988 تسكن منطقة المزارع مقابل قرية الغدير في النجف ايضا.

وبيّن المصدر، أنه تم ضبط بحوزة المتهمين (أجهزة موبايل عدد 5 )، مشيرا إلى أنه اثناء التحقيق مع المتهم المذكور اعلاه تبين بأن إحدى المتهمات أعلاه هاربة من دارها الواقعة في محافظة بابل، وبالتحديد منطقة (أجبله) حي الرسالة، وقام باستغلالها في أعمال السمسرة والبغاء.