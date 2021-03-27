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تفكيك شبكة للدعارة جنوبي العراق بالقبض على العقل المدبر لها

Category: أمـن

Date: 2021-03-27T11:12:49+0000
تفكيك شبكة للدعارة جنوبي العراق بالقبض على العقل المدبر لها

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة واسط جنوبي العراق يوم السبت بتفكيك شبكة تمارس الدعارة بإلقاء القبض على العقل المدبر والسمسار الرئيسي الذي يغوي الفتيات والنساء لكي ينضمن إلى الشبكة.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة واسط ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قسم مكافحة الإجرام القى القبض على "شخص يعمل بالاتجار بالنساء حيث يقوم بجلب الفتيات واغوائهن  وزجهن في إعمال الدعارة مع مجموعة من النساء والأشخاص".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف وصدقت أقواله قضائياً وسيتم إحالته إلى المحاكم المختصة وفقاً  لقرار (234) لسنه 2001 لينال جزاءه العادل".

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