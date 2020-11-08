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بمحافظتين .. سقوط عنصر أمن بتصديه لداعش وتكفيك شبكة للتنظيم نفذت 13 عملية

Category: أمـن

Date: 2020-11-08T07:13:53+0000
بمحافظتين .. سقوط عنصر أمن بتصديه لداعش وتكفيك شبكة للتنظيم نفذت 13 عملية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاحد القاء القبض على ثلاثة عناصر بداعش يمثلون شبكة تابعة للتنظيم اشتركوا بتنفيذ (١٣) عملية ارهابية في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها القت القبض على أفراد تلك الشبكة بعد مداهمة احد "اوكارهم" ضمن محافظة كركوك، فضلا عن تأشر مطلوبيتهم وفق احكام المادة 4 ارهاب لإنتمائهم الى تنظيم داعش.

واوضح البيان انه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم (١٣) عملية ارهابية من زرع عبوات ناسفة و لاصقة استهدفت القوات الأمنية و المواطنين في عامي (٢٠١٩و ٢٠٢٠) .

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