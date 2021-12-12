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تفكيك شبكة لتزوير بطاقات لقاح كورونا جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-12T20:20:35+0000
تفكيك شبكة لتزوير بطاقات لقاح كورونا جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في ذي قار، يوم الأحد، عن الاطاحة بشبكة تعمل على تزوير بطاقات اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني والاستخبارات تمكنت على مدى عدة ايام من تفكيك شبكة في دائرة صحة ذي قار عملت خلال الفترة الماضية على تزوير العشرات من بطاقات اللقاحات الوهمية للمواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وبين ان "الشبكة يقودها موظف بدرجة (معاون طبي)، تم نقله إلى شعبة الأمن الوطني لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".

وتابع المصدر، ان "الشبكة تعمد إلى اتلاف جرعات اللقاح (امبولات) الخاصة بالمواطنين بعد منحهم بطاقات اللقاح المزورة، حيث ان هذه الجرعات التي تكلف الواحدة منها الدولة عشرات الدولارات تتلف دون الاستفادة منها اطلاقا".

يشار إلى ضبط عدد من حالات تزوير اللقاح المضادة لفيروس كورونا في عدد من المحافظات من خلال اصدار بطاقات مزورة أو التلاعب بجرعات اللقاح.

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