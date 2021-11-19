تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها 26 كغم من المواد المخدرة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي يوم الجمعة بتفكيك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (26) كغم من المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية دقيقة، شرعت قوة من الأمن الوطني في بغداد بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من نصب كمائن محكمة في منطقتي الحسينية والغزالية اسفرت عن الاطاحة بشبكة مؤلفة من (5) افراد تعد من اكبر شبكات تجارة المخدرات في العاصمة عقب مداهمة وكرهم والقبض على ثلاثة من المتهمين كما جرى استدراج الناقل الرئيسي لهم من محافظة ميسان والقاء القبض عليه والذي قادت اعترافاته الى اعتقال صاحب المخزن التابع للشبكة".

ووفقا للبيان فقد "ضبط بحوزتهم (16) كغم من مادة الكرستال و (8) كغم من مادة الحشيشة و(8000) حبة نوع كبتاكون فضلاً عن ادوات تعاطي وسلاح ناري (مسدس)".

وأشار البيان إلى تدوين اقوالهم ابتدائياً واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.