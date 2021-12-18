بين أفرادها نساء .. تفكيك شبكة كبيرة للمتاجرة بالفتيات "للدعارة" في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مكافحة الاجرام في بغداد يوم السبت بأنها تمكنت من تفكيك شبكة للمتاجرة بالفتيات وسط العاصمة.

وذكرت المكافحة في بيان اليوم، أنه بعد أن توافرت معلومات عن وجود شبكة تدار من قبل امرأة تقوم بالمتاجرة بالفتيات في منطقة الشالجية، تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل مكتب مكافحة اجرام الكاظمية لمتابعة الموضوع.

وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (١١) متهماً من بينهم أربع نساء وبالجرم المشهود، حيث تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق مواد قانونية مختلفة من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".