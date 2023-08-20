تفكيك شبكة "إرهابية" مسؤولة عن تنفيذ هجمات في ديالى

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، بأن قوة تابعة له في محافظة ديالى فككت شبكة "إرهابية" مكونة من مفرزتين تضم 5 عناصر مطلوبة وفق مذكرات قبض قضائية بينهم مايسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص لدى تنظيم داعش.

وقال مصدر في الجهاز ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر المفرزتين الإرهابيتين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية خلال العام الحالي ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق (الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير)، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة.

واوضح ان "عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم، حيث جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".