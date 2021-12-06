تفكيك شبكة "إرهابية" خططت لتفجير في "الكاظمية" ببغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على "إرهابي" خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية ببغداد وتفكك "الشبكة الارهابية" التي ينتمي إليها وتدمر وكرهم شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى اسواق مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضافت أن "عملية القبض تمت داخل أحد الفنادق في مدينة الكاظمية"، مبينة أنه "شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حاليا".

وأشارت إلى "إحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام نفس اسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق".

وقالت الخلية إنه "بدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع اعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه الإرهابي لتفيذ عمليته وتم ضبط ( جنسية مزورة، اعتدة مختلفة، وقداحات تفجير، واسلاك تفجير، وناظور ليلي، وعقاقير طبية مختلفة، وحقائب كتف وكتب وملابس مختلفة واغطية وافرشة ،بطاريات)".