تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بتعاون عراقي سوري

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدير العلاقات والإعلام بمديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، العميد زياد القيسي، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بحوزتهم مليون حبة كبتاغون، بالتعاون مع الجانب السوري.

وقال القيسي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تفكيك شبكة دولية والقبض على عناصرها، عبر ثلاث عمليات نوعية أمنية مشتركة مع الجانب السوري، حيث تم ضبط مليون حبة كبتاغون، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم".

وأضاف أن العملية جاءت "نتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الداخلية العراقية متمثلة بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ووزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية - إدارة مكافحة المخدرات، وبناء على معلومات استخبارية وأمنية".