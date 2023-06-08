تتزعمها امرأة .. تفكيك شبكة "خطيرة" للاتجار بالبشر وممارسة السمسرة والبغاء في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بتفكيك شبكة وصفتها بـ"الخطيرة" تتاجر بالبشر وتستغل النساء والأطفال في ممارسة البغاء في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وبعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتزعمها احدى النساء يقومون باستغلال الاطفال والنساء في تجارة البشر واعمال السمسرة والبغاء تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وبعد اخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود.

ووفقا للبيان فقد "عرضت الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر والضحايا وفق القرار 234 لسنة 2001".

وفي بغداد ايضا تمكنت قوات الشرطة، بناءً على معلومات دقيقة بوجود شخص ضمن منطقة الكرادة، مطلوب وفق احكام المادة (406 قتل) ومحكوم بالإعدام غيابيا.

وقالت الشرطة في بيان، إنه تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان تواجده ونصب كمين محكم له والقبض عليه، حيث اتخذت الاجراءات اللازمة بحقه وتسفيره الى جهة الطلب.

في غضون ذلك أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بانفجار قنبلة يديوية صوتية تم رميها من قبل مجهولين على احد المنازل ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية

وفي حادث اخر، اعتقلت قوة امنية سائقا للتوصيل السريع "دليفري" تولد 1991 ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد بتهمة الابتزاز الالكتروني.