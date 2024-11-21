تفكيك شبكة "خاصة" لتجارة وترويج المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية شؤون مخدرات في محافظة المثنى، يوم الخميس، بتفكيك شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة في عملية استغرقت 72 ساعة من الزمن.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن الشبكة مكونة من ثمانية متهمين متلبسين بحيازة كمية من مادة الكريستال المخدرة، مشيرا الى انه تم ايداعهم التوقيف بقرارات قضائية .

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.