تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية، في محافظة نينوى، بالتنسيق مع مكافحة مخدرات أربيل والسليمانية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات في نينوى، بالتعاون والتنسيق مع مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية، نجحت في الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات".

وبين ميري، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 من المتهمين وضبط حوالي 30 كيلوغراماً من المواد المخدرة، مما أدى إلى تفكيك الشبكة بشكل كامل".

وبيّنن ميري، أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد استخباري مكثف وتنسيق عالٍ بين الجهات الأمنية المختصة".