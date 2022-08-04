تفكيك شبكة تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وأسرهم في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بتفكيك شبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وأسرهم جنوب غربي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية استهدفت تقطيع مفاصل الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية ونفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ والتي اكدت وجود شبكة لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش وأسرهم في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

وأوضح البيان أنه "على اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة ٩٦ وكتيبة استطلاع الفرقة تم متابعة تحركات المجموعة والبالغ عددهم اربعة والقاء القبض عليهم م في منطقة الحويجة بكركوك" .

وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب، حيث تم تسليمهم لجهة الطلب، وفقا للبيان.