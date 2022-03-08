تفكيك شبكة تستهدف سياسيين على "فيسبوك" وشرطة البصرة تكشف مصير طفلة "مختطفة"

شفق نيوز / افاد مصدر في جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، بتفكيك شبكة وهمية يديرها أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض التسقيط والتشهير بأحد الشخصيات السياسية، وفيما اعتقلت مديرية شرطة ديالى (7) متهمين للقضاء بينهم مطلوبين بتهم "إرهابية"، نفت شرطة البصرة خبر اختطاف تلميذة في الابتدائية من مدرستها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن" الجهاز فكك شبكة وهمية والقى القبض على صاحبها الذي اعترف بشكل مبدئي على تعمده نشر معلومات مغلوطة ومدفوعة بهدف التسقيط والتشهير السياسي للشيخ ع.خ.ع".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ ان " المعتقل أدلى بمعلومات مهمة في اعترافاته عن الداعمين والممولين لهذه الصفحات التي يديرها في مواقع التواصل الاجتماعي لغرض التسقيط والتشهير الذي يقوم به".

من جهتها أعلنت مديرية اعلام شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز ودوريات التابعة الى قسم مكافحة اجرام ديالى، في قيادة شرطة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على (7) مطلوبين، اثنان منهم وفق المادة ٤إرهاب، خلال الممارسات الأمنية في عموم مناطق المحافظة، خلال اليومين الماضيين".

وأضافت المديرية في بيانها انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لحين تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

بدورها أعلنت مديرية شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مزيفاً مفاده اختطاف تلميذة في الصف السادس الابتدائي في قضاء الزبير بعد خروجها من المدرسة".

وأضافت المديرية "نحن إذ ننفي هذا الخبر وأن هذا المنشور مزور وعار عن الصحة، نود أن نوضح أن الفتاة هربت من ذويها مع احد الاشخاص وتم العثور عليها في احدى المحافظات".

ودعا البيان الى "أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وعدم الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء محافظة البصرة".